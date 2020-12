Hulk Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 11/12/2020 19:01

Livre no mercado depois de deixar o Shanghai SIPG, da China, o atacante Hulk pretende definir o seu futuro dentro das próximas semanas. A equipe que gerencia a carreira do jogador espera que propostas oficiais de clubes brasileiros cheguem à mesa de negociações. Recentemente, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e até o Vasco, via o advogado Leven Siano, sinalizaram o interesse no atacante.

Aos 34 anos, Hulk chegou a receber sondagens de clubes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Zenit, da Rússia, e do Porto, de Portugal.