O SE Belford Roxo aplicou a maior goleada da competição - Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 21:51 | Atualizado 11/07/2021 21:54

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo segue sua caminhada em busca da liderança da Série C do Carioca. E neste domingo (10/07), foi em grande estilo. Os belforroxenses golearam o Bela Vista por 9 a 0, no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, pela nona rodada da competição da Ferj. Os gols foram marcados por Hudson (2), Allan (2), Jean (2), Rafael Lucas, George e Edinho. Até o momento, é o placar mais elástico da Série C.

Os jogadores entraram em campo uma faixa de campanha de arrecadação para um jovem que luta contra o câncer Marcos Leandro / SEBR Antes da bola rolar na Zona Oeste, os jogadores entraram em campo com uma faixa de campanha de arrecadação para o jovem Luan, que luta contra o câncer. Com o resultado, o SE Belford Roxo assumiu a terceira colocação da competição com 21 pontos, três a menos que o líder Paduano com 24. O Independente está em segundo, com a mesma pontuação da equipe da Baixada Fluminense.