Ao longo da próxima semana, mais pontos de distribuição serão abertos para quem não conseguir pegar no sábado ou domingoDivulgação / Governo RJ

Publicado 09/07/2021 18:36

Belford Roxo - Os novos beneficiados do programa SuperaRJ receberão, neste fim de semana, os cartões com o auxílio emergencial. O Governo do Estado realizará um mutirão em sete postos do Detran da Região Metropolitana para agilizar a entrega para o novo grupo, que inclui também 33 mil desempregados já habilitados. O Posto do Detran de Belford Roxo, no Centro (Shopping Carrefour), será um dos locais que farão parte do mutirão.

Ao longo da próxima semana, mais pontos de distribuição serão abertos para quem não conseguir pegar no sábado ou domingo. A entrega para o interior acontece a partir de segunda-feira (12/07). No total, serão distribuídos cartões para 65 mil famílias.



A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil.



Mutirão de entrega de novos cartões do SuperaRJ



Datas: sábado (10/07) e domingo (11/07)



Horário: das 8h às 16h



Posto Detran de Belford Roxo - Av. Jorge Júlio da Costa dos Santos, 200, Centro (Shopping Carrefour)