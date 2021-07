Belford Roxo

SE Belford Roxo faz 9 a 0 no Bela Vista e assume o terceiro lugar da Série C do Carioca

Goleada aconteceu neste domingo (11/07) no Estádio do CFZ. Jogadores entraram em campo com uma faixa de campanha para arrecadação para jovem com câncer

Publicado 11/07/2021 21:51 | Atualizado há 26 minutos