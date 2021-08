Criminoso aborda vítima na calçada e atira pelo menos três vezes - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Criminoso aborda vítima na calçada e atira pelo menos três vezesREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 03/08/2021 10:02 | Atualizado 03/08/2021 14:07

Rio - Um homem, identificado como Diego André Dassa Lemos, de 34 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (3), em frente a um condomínio de classe média alta na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o empresário de uma loja de perfumes no Itanhangá passeava com o cachorro quando foi abordado por criminosos em uma motocicleta. Um deles disparou contra Diego mais de uma vez e levou seus pertences. A vítima foi socorrida e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu.

O caso aconteceu na Rua Potiguara, uma rua residencial da Freguesia. Imagens de uma câmera de segurança mostram que Diego passeava com o cachorro em uma calçada quando foi abordado por uma motocicleta que circulava na contramão. O criminoso que estava na garupa desceu e disparou pelo menos três vezes contra a vítima. Ele teria levado o cordão de Diego.

Câmeras mostram o momento em que criminosos disparam contra Diego André Dassa, morto a tiros enquanto passeava com o cachorro na Freguesia. Autor do crime atirou pelo menos três vezes e levou o cordão da vítima.



Crédito: Whatsapp #ODIA pic.twitter.com/L7y3YFRmBk — Jornal O Dia (@jornalodia) August 3, 2021

"Não deu para perceber quantos eram, ou quem eram. Foi muito rápido. Ouvi alguns tiros e fui ver o que estava acontecendo. Aí, já vi o homem no chão", contou o funcionário de um comércio ao redor.

Uma antiga colega de trabalho soube do crime através de mensagens no Whatsapp. Muito abalada, ela lembrou o jeito 'brincalhão' de Dassa, como era conhecido o empresário. "Trabalhamos juntos por um bom período há alguns anos. É muito frustrante receber essa notícia", lamentou a colega. "Ele era trabalhador, estudava e era um verdadeiro paizão para os dois filhos. Era muito família e sequer tinha redes sociais. Estava sempre rindo, fazendo uma piadinha. Muito brincalhão. Escutava pagode na hora de fechar a loja, arrumava tudo brincando. Ninguém fazia isso".

A Polícia Civil realizou perícia no local, e a Delegacia de Homicídios investiga o caso. A principal hipótese até o momento é o crime de latrocínio - roubo seguido de morte -, mas a linha de execução não está descartada. A DH já recolheu imagens das câmeras de segurança e ouve testemunhas. Agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime.