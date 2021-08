Motorista atropela passageiros em ponto de ônibus em Coelho, em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 03/08/2021 18:41 | Atualizado 03/08/2021 20:06

Rio - Um homem que já estava socorrendo um casal vítima de uma queda de motocicleta atropelou várias pessoas em um ponto de ônibus na manhã desta terça-feira na RJ- 104, no Coelho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Em um vídeo, vítimas aparecem caídas no canteiro central da rodovia próximo à loja Autopeças Dois irmãos.

O quartel dos bombeiros do Colubandê, no município, foi acionado às 10h26 e socorreu quatro vítimas em estado intermediário de gravidade para Hospital Estadual Alberto Torres: Valdeci da Cruz,59; Fabrício dos Santos, 41; José V. da Silva, 59; Patrícia A. de Oliveira, 41.



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário) atenderam ocorrência de acidente de trânsito com vítima na RJ-104, onde o motorista de um veículo de passeio, que já estava socorrendo um casal vítima de queda de motocicleta, perdeu o controle do automóvel e atingiu duas pessoas na calçada. O CBMERJ foi acionado e conduziu todas as vítimas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Ocorrência apresentada na 74ª DP.



A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informa que o paciente Valdeci Pereira da Cruz, internado na unidade, tem quadro de saúde estável. Os demais feridos foram atendidos e receberam alta médica.

Um vídeo registrou os efeitos do atropelamento. "O carro atropelou todo mundo no ponto. Criancinha, mulher com criança de colo. Todo mundo caído no chão. Neném foi socorrido agora com a mulher. Maior doideira", disse uma testemunha que filmou o acidente.

