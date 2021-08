Técnico corta ligação clandestina de água - Foto: Divulgação / Cedae

Técnico corta ligação clandestina de águaFoto: Divulgação / Cedae

Publicado 03/08/2021 17:53

Rio - Duas ligações clandestinas de água foram desfeitas, nesta terça-feira, em bairros da Zona Norte. As ações foram feitas pela equipe de Segurança Patrimonial da Cedae em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), Comlurb e Light.

Na rua Paim Pamplona, no Sampaio, os agentes eliminaram um gato que abastecia construções irregulares e um lava a jato. Já no Jacaré, no Viaduto Procurador José Alves de Morais, a ligação clandestina abastecia dois lava a jato.

Nesta semana, já foram retiradas outras duas ligações clandestinas de água. A primeira abastecia um lava a jato na Rua Félix da Cunha, na Tijuca. No mesmo dia, técnicos cortaram um gato que abastecia um trailer na Avenida 31 de Março, no Catumbi.



Furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.