Publicado 03/08/2021 16:48

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio lançou a campanha "Empresa parceira da Vacinação", iniciativa que busca mobilizar empresas para incentivarem seus colaboradores a se vacinarem no dia correspondente a sua idade no calendário, evitando repescagens. A ação pretende reforçar que a vacina é prioridade e conta com a colaboração de empregadores como parceiros na campanha de vacinação contra a covid-19.

"Sempre que uma pessoa deixa de se vacinar, isso impacta a campanha, seja porque aumenta a demanda da repescagem, causando filas grandes, ou porque faz com que o calendário avance de forma mais lenta, para atender a todos que perderam suas datas", explica o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que completa: "Um dos principais motivos que ouvimos para não ir no dia certo é o trabalho e, por isso, lançamos a campanha. A ideia é que as empresas incentivem seus trabalhadores a irem se vacinar no dia certo. Temos mais de 280 postos de vacinação na cidade e é possível ir próximo de casa, antes de trabalhar, ou próximo ao local de trabalho, durante o expediente. O importante é vacinar."Os materiais da campanha estão disponíveis no site coronavirus.rio e consistem em: folder digital com instruções sobre como uma empresa pode ajudar na vacinação, com sugestão de reservar um período do expediente para os colaboradores se vacinarem, além de cartazes explicativos, cards para e-mail e WhatsApp e o selo "Empresa Parceira da Vacinação", que pode ser utilizado por todas as instituições que participarem da iniciativa.