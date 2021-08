Secretário Daniel Soranz diz que variante Delta demandará ainda mais cuidado - Reginaldo Pimenta

Publicado 03/08/2021 19:31

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, pediu, nesta terça-feira, uma distribuição mais acelerada das vacinas em estoque do Ministério da Saúde. De acordo com a publicação do secretário, atualmente são mais de 12,9 milhões de doses que poderiam já estar sendo distribuídas.



"Precisamos da distribuição das vacinas em estoque o mais rápido possível! Estamos em pleno inverno com nova variante circulando! Nada pode ser mais urgente que esta distribuição! Hoje são 12,9 milhões de doses", disse Soranz.

Hoje são 12,9 milhões de doses. @minsaude @Prefeitura_Rio #DistribuiMs pic.twitter.com/tmOTorSVZg — Daniel Soranz (@danielsoranz) August 3, 2021

Prefeitura espera vacinar 400 mil pessoas contra a covid até sábado



Daniel Soranz também afirmou que a Prefeitura espera vacinar cerca de 400 mil cariocas esta semana . Soranz esteve no posto de vacinação no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea, na Zona Sul do Rio, na segunda-feira (2) e destacou que o momento é difícil para a covid-19 no município e que a expectativa é que os crescentes casos da variante Delta diminuam com a imunização do novo público alvo (entre 32 e 27 anos), considerado mais ativo economicamente e com maior deslocamento pela cidade.

"A gente está em um período super delicado da cidade, estamos em pleno inverno então é muito importante acelerar a vacinação. A gente sabe que a vacina protege contra a variante Delta, principalmente, quando são casos graves [...] Com pessoas imunizadas a gente tem muito menos chances de ter internações e de óbitos ", disse.



Apesar da prefeitura ter estoque de vacinas apenas até quarta-feira, o Ministério da Saúde se comprometeu com o envio de mais doses entre esta segunda e terça-feira, para que o calendário não sofra com mais atrasos. Além disso, pessoas com mais de cinquenta anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência podem se vacinar a qualquer momento, em qualquer unidade de saúde sem ter que esperar a repescagem.