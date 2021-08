Secretário de Saúde Daniel Soranz - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Secretário de Saúde Daniel SoranzReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/08/2021 12:30 | Atualizado 02/08/2021 15:08

Rio - O Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz afirmou que a prefeitura espera vacinar cerca de 400 mil cariocas esta semana. Soranz esteve no posto de vacinação no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira e destacou que, com a vacinação de pessoas com 32 anos sendo iniciada hoje, a campanha irá atingir o público de 27 anos no sábado. O chefe da pasta disse que o momento é difícil para a covid-19 na município e que a expectativa é que os crescentes casos da variante Delta diminuam com a imunização do novo público alvo, considerado mais ativo economicamente e com maior deslocamento pela cidade.

"A gente está em um período superdelicado da cidade, estamos em pleno inverno então é muito importante acelerar a vacinação. A gente sabe que a vacina protege contra a variante Delta, principalmente, quando são casos graves [...] Com pessoas imunizadas a gente tem muito menos chances de ter internações e de óbitos ", disse.

Soranz destaca que a SMS tinha a expectativa de registrar números maiores com relação a internações durante o período de inverno e que as taxas de ocupações de leitos estão abaixo do esperado por conta da proteção da vacina contra casos mais graves da doença. "Os casos vêm diminuindo gradativamente, a gente tem uma diminuição muito intensa de pessoas internadas com covid-19 e a gente espera que também tenha uma diminuição intensa em relação aos óbitos", explicou o Secretário.

Apesar da prefeitura ter estoque de vacinas apenas até quarta-feira, o Ministério da Saúde se comprometeu com o envio de mais doses entre esta segunda e terça-feira, para que o calendário não sofra com mais atrasos. Além disso, pessoas com mais de cinquenta anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência podem se vacinar a qualquer momento, em qualquer unidade de saúde sem ter que esperar a repescagem. Questionado sobre o intervalo da segunda dose da vacina da Pfizer, Soranz disse que já há estudos que comprovem a eficácia da aceleração do esquema vacinal e que há países que já realizam a aplicação das doses em um intervalo mais curto e que este novo método pode ser implantado após toda a população acima de 18 já ter sido vacinada com a primeira dose.

"Têm evidências científicas que suportam essa redução do intervalo da vacina da Pfizer, muitos países fazem um intervalo mais curto. Essa discussão vai começar a acontecer depois de todas as pessoas com mais de 18 anos terem pelo menos uma dose da vacina", explica.

Quem conseguiu se vacinar hoje no planetário não conseguia conter a emoção. Jonathan dos Santos, de 32 anos diz que estava ansioso pela sua vez.

"Recentemente o meu pai fez umas três ou quatro cirurgias em que ele passou muito mal e eu fiquei muito preocupado com isso. Também tenho dois sobrinhos em casa, um de cinco e um de seis anos. Graças a Deus eu tomei a vacina, agora eu estou mais tranquilo", conta.

Luiza Ribeiro também comemorou a chegada da vacina. "Estou muito feliz de tomar a vacina, esperei muito por isso e defendo a saúde pública", comemorou.

E em meio às lágrimas de emoção, a carioca Marina Papi também comemorou a imunização no planetário. "Não consigo nem parar de chorar de tão feliz que eu estou. Muito nervosismo, muita ansiedade, medo por todo mundo que não conseguiu ter essa oportunidade, mas graças a Deus, vamos vencer", disse.

Vacinação na Maré

Soranz também comentou sobre a imunização em massa realizada pela prefeitura no Complexo da Maré , neste fim de semana. Ao todo, 33 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose alcançando um índice de 91% de população da área. Segundo o Secretário, cerca de cem pontos de vacinação foram distribuídos por toda a comunidade.

"A população com uma adesão altíssima à vacinação, procurando as unidades (de saúde). Foram mais de cem pontos de vacinação na maré com 1,6 mil voluntários e foi um processo muito gratificante no final de semana. Hoje a maré tem mais de 91% da sua população total, adulta, vacinada, algo que muitos países do mundo nunca vão alcançar. Então, parabéns para a população da maré e esse foi o nosso agradecimento também aos funcionários e a fundação Osvaldo Cruz. Foram momentos muito emocionantes", disse, o Secretário.

Paquetá Vacinada

A Ilha de Paqueta também participa do experimento de vacinação em massa, realizado pela prefeitura do Rio em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A primeira etapa da pesquisa foi realizada em 20 de junho, com a aplicação da primeira dose da vacina Astrazeneca em Adultos e no dia 25 de julho foi a vez dos adolescentes. Questionado sobre a continuidade do processo vacinal, Soranz disse que a SMS deve retornar para concluir a imunização total em duas semanas.

"Daqui a duas semanas a gente vacina todos em Paquetá, adultos e adolescentes com a segunda. Nós esperamos que nos próximos quinze dias a gente não tenha mais nenhum caso de nem na maré, nem Paquetá", prevê Soranz.