Novo calendário divulgado pela prefeitura Divulgação

Publicado 02/08/2021 10:23 | Atualizado 02/08/2021 15:13

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que as datas da próxima repescagem da vacinação contra a Covid-19 serão nos dias 19, 20 e 21 de agosto. O período servirá para os maiores de 18 anos que não se vacinaram no dia indicado. A Secretaria Municipal de Saúde espera vacinar em primeira dose adultos e adolescentes até o dia 10 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, em sua conta no Twitter, na noite deste domingo.

O período de três dias de repescagem vai marcar o intervalo entre o fim da vacinação dos adultos, programada para o dia 18, e o início da vacinação dos adolescentes, que começa no dia 23, a segunda-feira seguinte, com as meninas de 17 anos. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comentou o calendário.

"Bora começar a incluir nossos adolescentes no calendário de vacinação! Dia 18 terminamos de vacinar com a primeira dose todos aqueles acima de 18 anos. Já na semana seguinte começamos nossos adolescentes. Programa de agosto todo aí para vocês! Bora vacinar!".

Para cumprir o calendário do mês, o município depende da distribuição de doses pelo Ministério da Saúde. Há previsão para a entrega de doses entre segunda (2) e terça-feira (3).