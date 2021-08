Campanha anual faz parte do calendário do Governo do Estado, pela Lei 8700/2020, e nasceu de uma iniciativa da Associação Davida Samaritanos - Divulgação / Lucas Alvarenga

Campanha anual faz parte do calendário do Governo do Estado, pela Lei 8700/2020, e nasceu de uma iniciativa da Associação Davida SamaritanosDivulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 02/08/2021 14:10 | Atualizado 02/08/2021 14:11

Rio - A Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), promoverá um evento para doação de sangue nesta quarta-feira, das 8h às 15h, em parceria com o Hospital Naval Marcílio Dias e o HemoRio.

A ação solidária “Programa Pátria Voluntária” será conduzida no Salão Histórico do Comando do 1º Distrito Naval (Com 1ºDN), visando reforçar os estoques de bolsas de sangue do Hospital Naval Marcílio Dias e do Hemorio. Nos últimos tempos, hemocentros de vários estados vêm sofrendo com a falta de doadores, o que impactou diretamente nos estoques de hemocomponentes, agravado pela pandemia do Coronavírus.

Publicidade

Veja as condições para doar sangue:

- ter acima de 50 kg;

Publicidade

- Não estar em jejum e ter dormido, pelo menos, seis horas no dia anterior.

- Evitar alimentos gordurosos por 4h antes e não ingerir bebida alcoólica 12h antes.

Publicidade

- Ter entre 16 e 69 anos. Menores de 16 e 17 anos precisam trazer a autorização disponível em no site assinada por um responsável legal, além de trazer um documento oficial com foto próprio e do responsável que assinar. O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

- Não estar gripado nem ter tido gripe nos últimos sete dias;

Publicidade

- Nunca ter contraído hepatite, malária ou doença de Chagas;

- Não estar grávida, nem ter tido aborto nos últimos três meses;

Publicidade

- Não estar amamentando;



- Respeitar a frequência máxima de doações anuais (homens: 4; e mulheres, 3), assim como o intervalo mínimo entre elas (homens: 2 meses; e mulheres: 3 meses);

Publicidade

- Não ter realizado tratamento dentário nos últimos sete dias;

- Não ter feito tatuagem, micropigmentação ou piercing nos últimos doze meses. O piercing genital ou na língua impede a doação enquanto estiver sendo usado, sendo o doador apto após doze meses da retirada.

Publicidade

- Não ser portador do vírus da Aids e do HTLV;

- Não ter tido doença sexualmente transmissível nos últimos doze meses;

Publicidade

- Não ter tido relações sexuais com mais de cinco parceiros no período de um ano.

- Não ter sido detido em instituição carcerária ou policial nos últimos doze meses;

Publicidade

- Não ter recebido sangue nem ter feito hemodiálise nos últimos doze meses;

- Em caso de covids-19, trinta dias após o último dia de sintoma.

Publicidade

- Vacinas recentes podem ser impeditivas de doação por um tempo variável. Para informações, acesse o disque sangue: 0800 282 0708.

- Vacina da Covid-19 impede a doação por 48h, se for Coronavac, ou sete dias, se for de Oxford/Astrazeneca.

Publicidade

- O doador deve trazer um documento oficial com foto.

A Marinha ressaltou que serão adotados todos os procedimentos sanitários e medidas preventivas recomendados pelos Ministérios da Defesa e da Saúde, bem como pela Diretoria de Saúde da Marinha, a fim de evitar a disseminação da covid-19.

Publicidade

Serviço

Doação de sangue “Programa Pátria Voluntária”

Publicidade

Data: 04 de agosto de 2021, das 8h às 15h

Local: Salão Histórico do Comando do 1º Distrito Naval – Praça Mauá, 65 - Centro (RJ)