Praia de Ipanema e Arpoador Foto : Fabio Costa/ Agência O Dia - Fabio Costa/ Agência O Dia

Praia de Ipanema e Arpoador Foto : Fabio Costa/ Agência O DiaFabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 01/08/2021 19:49

Rio - O carioca já pode dar adeus ao frio intenso. A previsão do tempo para os próximos dias é de temperaturas mais amenas e não há previsão de chuva até terça-feira, 3 de agosto. Durante esta semana, as temperaturas devem ficar entre 12ºC e 26ºC.

De acordo com o ClimaTempo, esta segunda-feira, 2, vai começar com sol atrás de nuvens. As temperaturas devem ficar entre 12ºC e 26ºC, sendo o dia mais frio da semana. A terça-feira terá sol com muitas nuvens no céu, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 13ºC e a máxima, 24ºC.

Publicidade

A chuva deve continuar na manhã desta quarta-feira, 4. Com a previsão de tempo firme para a noite, as temperaturas devem ficar entre 14ºC e 23ºC. Deve chover rápido nesta quinta-feira, 5, e as temperaturas devem ficar entre 13ºC e 24ºC.

A sexta-feira deve ter sol entre nuvens durante todo o dia e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima, de 23ºC. Já no sábado, há a previsão de mudança brusca de temperatura, que devem ficar entre 18ºC e 26ºC.