Campanha do agasalhos de bar oferece em seu cardápio cobertores para seus clientes.Divulgação

Publicado 01/08/2021 16:13

Rio - Com a chegada do frio na capital, cariocas têm se tornado adeptos de uma nova moda de inverno: o uso de mantas e cobertores para curtir a noite com os amigos no bar. A ideia começou com o empresário Rafael Cassel, subgerente do bar Bafo da Prainha, localizado no bairro da Saúde, no Centro do Rio.

A ideia inicial era realizar uma campanha do agasalho, onde clientes deixariam no local suas doações. Até que uma das frequentadoras resolveu ir ao bar utilizando uma manta e na hora de deixar o local, colocou o cobertor para doação. A partir daí a opção 'Manta do Amor' começou a integrar o cardápio do estabelecimento, que passou a vender mantas e cobertores para a doação.

"Manta do Amor. Melhor que conchinha de ex, você continua quentinho no rolê, protegido do frio, e não se indispõe com aquela amiga que tá tentando te convencer a não mandar mensagem pro fulano(a). E pra ficar mais bonito você pode doar sua manta na campanha do agasalho no final do rolê", dizia o cardápio do bar.

"No Bafo da Prainha você pode comprar uma manta para esquentar enquanto fica mamadis. E segue a dica: no final, doe ela para a nossa campanha do agasalho", dizia uma publicação do Facebook de um dos funcionários do bar.

"O pessoal já aderiu a ideia no primeiro momento. O pessoal está comprando aqui e está doando no final para os moradores de rua. Está bem bacana. [Isso acontece] Principalmente com casais. A partir de 18h você já vê o pessoal com coberta, é bem legal. Aqui vem um vento bem gelado da Baía de Guanabara, então fica bem frio à noite", explicou o subgerente do bar, Rafael Cassel.

De acordo com Cassel, essa ideia já existe em bares europeus há algum tempo, e por isso resolveu trazer a ideia como uma forma de ajudar pessoas necessitadas e em situação de rua. "Aqui na Região Portuária tem muito catador de papelão, material reciclável, moradores de rua, que diariamente passam aqui para catar lixo, latinha. Aqui a gente sempre disponibiliza umas cinco a seis quentinhas. Então o que não falta é gente para doar esses agasalhos", contou o sub-gerente.

A ideia repercutiu nas redes sociais e com isso muitas doações da campanha do agasalho tem chegado até o bar. "Tem ajudado bastante [a repercussão]. Já estamos como umas quatro a cinco caixas de agasalhos para a doação", admitiu Cassel.

Como doar?

Para ajudar na campanha de agasalhos do bar, existem duas formas disponíveis para os clientes: a entrega no local e por delivery. Na entrega no local, a pessoa deve ir até o bar, que fica na Rua Largo São Francisco da Prainha, e deixar sua doação. Já por delivery, o cliente pode fazer seu pedido no site do estabelecimento , e na hora de receber seu pedido, entregar o agasalho ou cobertor para o entregador.

Estagiária sob supervisão de Bruno Ferreira*