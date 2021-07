Alerta de ressaca permanece até a noite deste sábado - Robson Moreira

Publicado 31/07/2021 12:54

Rio - A madrugada deste sábado (31) registrou a segunda menor temperatura do ano na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o Sistema Alerta Rio. Às 3h30, os termômetros na estação do Alto da Boa Vista marcaram 9,6ºC. Apesar do frio intenso, foi a madrugada do último dia 21 de julho que teve a menor temperatura do ano, com 9,3ºC, também às 3h30 no Alto da Boa Vista.

Em seguida, está o dia 20 de julho, com termômetros marcando 9,8ºC às 6h15, na estação do Alto da Boa Vista. O dia 1º deste mês registrou 10,3ºC às 6h15, no Alto da Boa Vista, sendo a quarta menor temperatura do ano na cidade. Por fim, com 11,5ºC, esta sexta-feira (30) teve a quinta menor temperatura do ano na cidade, às 2h30, também no Alto da Boa Vista.

Ventos úmidos vindos do oceano vão influenciar o tempo no município hoje, que terá céu nublado e parcialmente nublado, com ventos de fracos a moderados. O dia terá temperatura mínima de 9°C, com máxima de 23°C. O alerta de ressaca da Marinha do Brasil continua até este sábado, com ondas de até quatro metros de altura podendo atingir a orla até às 21h deste sábado.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), até as 9h30, a Avenida Delfim Moreira continuava fechada no sentido Ipanema, entre a Avenida a Avenida Bartolomeu Mitre e Avenida Afrânio de Melo Franco, devido ao avanço do mar provocado pela ressaca. O desvio é feito pela Bartolomeu Mitre.

No domingo (1), a máxima prevista é de 24ºC, mas a mínima pode chegar aos 13ºC. O céu fica parcialmente nublado, com vento moderado, mas não deve chover. Na segunda-feira (2), o céu fica parcialmente nublado a claro, também sem previsão de chuva e com ventos fracos a moderados. As temperaturas podem ter máxima de 26ºC e mínima de 12ºC.

Já na terça-feira (2), os cariocas devem preparar os guarda-chuvas, porque há previsão de chuva fraca a moderada durante a noite. A temperatura máxima pode chegar aos 26ºC e a mínima fica em 14ºC, com céu parcialmente nublado a nublado, com ventos moderados. Na quarta-feira (3), pode haver chuva fraca a moderada durante a madrugada e a manhã. Os termômetros podem registrar temperatura máxima de 25ºC e mínima de 14ºC. O céu fica nublado a encoberto, com ventos fracos a moderados.