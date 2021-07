Douglas Márcio usa cobertor para se proteger do frio ao vivo - Reprodução

Douglas Márcio usa cobertor para se proteger do frio ao vivoReprodução

Publicado 30/07/2021 07:40 | Atualizado 30/07/2021 07:43

Rio - O inverno deste ano está bem rigoroso em todo o Brasil. O repórter Douglas Márcio, da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, enfrentou um frio de -7ºC e acabou ganhando um cobertor de turistas enquanto fazia uma entrada ao vivo no jornal local.

"A gente não dá conta, o frio é muito intenso. Então me ofereceram um cobertor e eu não neguei", explicou o repórter, ao vivo, para a apresentadora Eveline Poncio. "O cobertor me encontrou. Uma família de Joinville ficou com pena de mim, me emprestou o cobertor. Aceitei na hora, porque está muito frio. Nunca senti nada parecido", completou Douglas, que além de repórter é técnico em meteorologia e está cobrindo a onda de frio na Serra Catarinense.