Irmãs comerciantes Maria Aparecida e Rayane Gomes no Saara - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/07/2021 16:12

Rio - Com a chegada de uma frente fria na cidade do Rio nesta semana , os cariocas estão procurando comprar e usar mais acessórios da estação, como casacos, toucas, luvas, cachecóis, além de curtir o frio na Região Serrana e comer um bom fondue com vinho nos restaurantes da capital fluminense. Os lojistas do Saara comemoraram, nesta terça-feira (27), o aumento na movimentação de pessoas aproveitando as ofertas da moda inverno.

"Esse frio pegou todo mundo de surpresa, agora o povo está procurando mesmo. A gente está com poucos modelos, por causa da pandemia está difícil. O povo procura novidades, toucas, cachecóis, luvas, echarpes, está todo mundo procurando, porque está muito frio mesmo", disse a gerente Isabel Gutierrez, da loja Mito dos Artesanatos, na Rua Senhor dos Passos.

O vendedor Leonardo Menezes da Loja Obeland, localizada na Rua da Alfândega, contou que a comissão até aumentou por causa das boas vendas. "Desde o início do mês que esfriou um pouquinho teve uma grande procura por casacos. Nas últimas semanas para cá, a gente teve uma venda absurda, teve um aumento nas vendas que foi excelente para a gente (vendedor)".

Leonardo ainda disse que a procura maior é por toucas, casacos e blusas de manga comprida. "A gente já está indo para segunda remessa de novo, para poder suprir a necessidade sabendo que vai haver uma frente fria pela frente".

As comerciantes do Espírito Santo, Rayane Gomes, de 30 anos, e Maria Aparecida, de 28 anos, vieram ao Rio comprar 'looks' de inverno para a loja delas e exploraram o Saara em busca dos melhores acessórios.

"A gente veio comprar acessório, look inverno, que não tem no Espírito Santo, umas coisas diferentes. O preço é muito bom, tem bastante variedade, a gente gostou bastante da qualidade, somos bem criteriosas. A gente está garimpando loja por loja. Achei que tem uma variedade de cores melhor que São Paulo e o atendimento também gostamos bastante", afirmou Rayane.

Além das roupas de inverno, os cariocas aproveitam as comidas e bebidas quentes da estação. O fondue tem sido bastante procurado pelos clientes nos restaurantes da cidade, além da cartela de vinhos. O restaurante Rosita Café, localizado no Shopping Downtown Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, tem um festival há 20 anos dedicado aos fondues de filé mignon, queijo, chocolate amargo e doce de leite argentino.

"Nessa época do ano a gente tem uma procura maior (de fondue). No dia dos namorados, teve muito delivery. Ontem foi muito bom (o movimento), mesmo tendo esquentado de dia, a noite tem sido fria e as pessoas têm ido. A gente tem outros pratos no cardápio, mas o fondue é o que mais sai e muito vinho, ainda mais nesse inverno", disse Pedro Castro Neves, dono e chefe de cozinha do Rosita Café.

Pedro contou que o festival de fondue começou com a sua mãe a partir de uma vontade dele de lembrar da infância que passou em Santa Catarina com a tia dele, que fazia o pão para comer com o fondue. "A gente replicou o fondue no restaurante e começou com a minha mãe há 20 anos atrás e eu continuei".

O chefe explicou ainda que a pandemia mudou o comportamento das pessoas e elas passaram a consumir mais em casa, então eles tiveram que adaptar o prato para delivery. "A gente faz uma apresentação diferente em casa e a procura é muito grande. A gente faz o nosso próprio pão, tirando o queijo, a gente faz tudo, e acaba que a gente consegue padronizar".

Os cariocas também tem buscado a Região Serrana para curtir bastante a época mais fria no Rio. O Hotel Serra Everest, em Nova Friburgo, está tendo lotação total semanalmente, ou seja, 60%, de acordo com as regras sanitárias contra a covid-19.

"A gente já está finalizando a alta temporada, mas a gente está com um fluxo muito bom de ocupação. A gente está com ocupação de 60% semanalmente. Sendo que, segundo o sistema, 71% dos hóspedes são da Região Metropolitana do Rio de Janeiro", disse Vitor Lemos, recepcionista do hotel.

O presidente da Associação de Hotéis do Rio (ABIH), Alfredo Lopes, disse que a expectativa é grande de lotação dos hotéis na Região Serrana para este fim de semana de frente fria no Rio.

"Nós estamos com uma ocupação nesse mês de julho muito parecida com uma ocupação antes da pandemia, em 2019. Então, a gente já recuperou bastante essa ocupação na Região Serrana. A gente acha que com essa nova frente fria, esse fim de semana, que é o último do mês de julho e o último das férias, deve bombar. A gente estava com uma média de 65%, esse fim de semana deve chegar a 80%".

Alfredo ainda explicou que os hotéis têm procurado oferecer atividades diferentes para atrair os turistas, como festivais de vinhos e queijos, de sopas e caldos, à beira da lareira, mas cumprindo o distanciamento social.

Temperaturas vão cair no Rio

A chegada de uma frente fria na cidade do Rio vai abaixar as temperaturas e trazer uma chuva fraca a moderada a partir desta quarta-feira (28), além da entrada de uma ressaca no litoral carioca.

Na quarta-feira à tarde, pode chover fraco a moderado, em pontos isolados da cidade, devido à chegada da frente fria. De acordo com informações do Climatempo, o dia será de sol com muitas nuvens a nublado e será mais frio que esta terça-feira. As rajadas de vento continuarão moderadas a forte e a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 15°C.

Já no estado do Rio, na quarta-feira, há possibilidade de nevar na Serra da Mantiqueira, onde fica a área protegida do Parque Nacional de Itatiaia. O Climatempo informou que a chance de nevasca ainda é pequena e restrita, mas é real. O Parque Nacional de Itatiaia está localizado a 2.791 metros de altitude e costuma fazer frio no inverno.

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil informou que uma ressaca chegará na orla do Rio na quarta-feira às 3 horas, com ondas de até 3,5 metros de altura, e ficará até às 9 horas de sexta-feira (30).

Segundo a meteorologista do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, na quinta-feira (29), a chuva deve cair de madrugada até a parte da manhã e a temperatura não deve passar dos 19º C, podendo ficar entre as menores máximas registradas na capital. A mínima deve chegar a 12º C.

Último dia de calor com aglomeração na praia

Antes que o frio chegue, os cariocas aproveitaram a terça-feira ensolarada e de temperatura mais alta para curtir uma praia na cidade do Rio, mas não respeitaram as medidas de combate à covid-19, como uso da máscara e o distanciamento social, e houve aglomeração na Praia do Arpoador, em Ipanema, Zona Sul.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes