Frente fria chega na cidade do Rio na quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Frente fria chega na cidade do Rio na quinta-feiraReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/07/2021 11:20 | Atualizado 27/07/2021 12:02

Rio - Os cariocas vão precisar, além de um casaco mais grosso e quentinho, de um guarda-chuva a partir desta quinta-feira (29). A chegada de uma frente fria na cidade do Rio vai abaixar as temperaturas e trazer uma chuva fraca a moderada nos próximos dias, além da entrada de uma ressaca no litoral carioca. Segundo o Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão ainda manterá o tempo estável e com sol no município nesta terça-feira (27).

O tempo, nesta terça-feira, segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados, podendo ser fortes no período da madrugada. A temperatura mínima pode chegar a 15°C e a máxima a 34°C.



Publicidade

A partir da tarde de quarta-feira (28), pode chover fraco a moderado, em pontos isolados da cidade, devido a chegada da frente fria. De acordo com informações do Climatempo, o dia será de sol com muitas nuvens a nublado e será mais frio que esta terça-feira. As rajadas de vento continuarão moderadas a forte e a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 15°C.

Já no estado do Rio, na quarta-feira, há possibilidade de nevar na Serra da Mantiqueira, onde fica a área protegida do Parque Nacional de Itatiaia . O Climatempo informou que a chance de nevasca ainda é pequena e restrita, mas é real. O Parque Nacional de Itatiaia está localizado a 2.791 metros de altitude e costuma fazer frio no inverno.

Publicidade

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil informou que uma ressaca chegará na orla do Rio na quarta-feira às 3 horas, com ondas de até 3,5 metros de altura, e ficará até às 9 horas de sexta-feira (30).

Segundo a meteorologista do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, na quinta-feira (29), a chuva deve cair de madrugada até a parte da manhã e a temperatura não deve passar dos 19ºC, podendo ficar entre as menores máximas registradas na capital. A mínima deve chegar a 12ºC.

Publicidade

Na sexta-feira (30), não há mais previsão de chuva para a cidade do Rio, mas as temperaturas seguem caindo, com máxima de 20ºC e mínima de 10ºC. O dia será de tempo estável com céu nublado a parcialmente nublado e ventos moderados.

O fim de semana será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. No sábado (31), a temperatura máxima pode chegar a 21ºC e a mínima a 11ºC. A partir de domingo (1º), as temperaturas tendem a subir, segundo o Climatempo, com máxima de 24ºC e mínima de 17ºC.