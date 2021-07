Com nova frente fria, Estado do Rio tem possibilidade de nevar nesta semana - Reprodução/ Parque Nacional do Itatiaia

Publicado 26/07/2021 12:51

Rio - Uma nova frente fria se aproximará do estado do Rio a partir desta quarta-feira . Segundo o Climatempo, modelos meteorológicos têm mostrado que aumentou a chance de nevar na Serra da Mantiqueira, onde fica a área protegida do Parque Nacional de Itatiaia.

As simulações apontam que o frio será ainda mais intenso no Brasil nos próximos dias. E além de resultar em neve no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode provocar nevasca no Sudeste na madrugada de quarta-feira.

O serviço de meteorologia também informou que a possibilidade de nevasca ainda é pequena e restrita, mas é real. O Parque Nacional de Itatiaia está localizado a 2.791 metros de altitude e costuma fazer frio no inverno. No começo de julho, o local registrou temperatura de -14,8° C, na Estação do Campo Belo.

Caso a previsão se confirme, essa não seria a primeira vez que o parque registra um fenômeno desse tipo. Em 2012, uma nevasca caiu na parte mais alta da unidade de conservação, como resultado da baixa temperatura de -9° C somada à elevada umidade do ar. Já em 1985, a neve foi tanta que demorou três dias para derreter.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira (29), a passagem desta frente fria e a entrada de umidade do oceano manterão o tempo instável, com chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, principalmente na madrugada e manhã. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes a qualquer momento. As temperaturas estarão em declínio acentuado, devido à atuação de uma massa de ar frio. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 5 mm neste dia.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, entre este fim de domingo (25), e a terça-feira (27), um sistema de alta pressão continuará mantendo o tempo estável na cidade do Rio de Janeiro, com predomínio de céu claro e temperaturas se elevando gradativamente. Não há previsão de chuva para esses dias.

Temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Segunda-feira: Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC

Terça-feira: Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC

Quarta-feira: Máxima: 22ºC / Mínima: 15ºC

Quinta-feira: Máxima: 17ºC / Mínima: 11ºC