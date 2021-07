Apesar da confusão ter acontecido próxima ao 18º BPM, PM não foi acionada - Reprodução/Redes Sociais

Apesar da confusão ter acontecido próxima ao 18º BPM, PM não foi acionadaReprodução/Redes Sociais

Publicado 26/07/2021 20:17

Rio - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A pancadaria aconteceu por volta das 2h desta segunda-feira (26), em um posto de gasolina, na Estrada do Pau Ferro, ao lado do 18º BPM (Jacarepaguá).



Relatos nas redes sociais afirmam que a confusão começou na saída de um bar, mas ainda não se sabe o que teria provocado a pancadaria. Também não há informações sobre feridos na briga. Apesar do local onde a pancadaria aconteceu ser próximo ao batalhão, a PM informou que "não há registro de atendimento do 18ºBPM (Jacarepaguá) relacionado ao episódio relatado."

"Playboyzada" da Curicica caiu no pau na saída do Seu Lounge, nota 10 pra gravação nota 2 pra briga rs. pic.twitter.com/WUsLwpSzGT — JEFEKA (@jefferson1nico) July 26, 2021

