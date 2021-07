Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 26/07/2021 17:12 | Atualizado 26/07/2021 17:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.014.915 casos confirmados e 58.452 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.327 novos casos e 40 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,76%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 947.587 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 58,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,7%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 23 pessoas e a de enfermaria, 11.

Vacinação no Rio



Com a previsão de chegada de doses, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou na tarde desta segunda-feira a retomada do calendário de vacinação contra a covid-19. A aplicação de primeira dose será realizada a partir da próxima quarta-feira, dia 28, para mulheres de 34 anos pela manhã e homens da mesma idade à tarde.

Na quinta-feira, a vacinação será destinada às mulheres de 33 anos e, na sexta, aos homens desta mesma idade. A SMS reforça que quinta e sexta também são dias de repescagem por idade à tarde. No sábado, a repescagem também está garantida para pessoas com 33 anos ou mais.