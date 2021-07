Colégio Estadual José Leite Lopes, na Rua Uruguai, na Tijuca - Marcos Porto/Agencia O DIA

Colégio Estadual José Leite Lopes, na Rua Uruguai, na Tijuca Marcos Porto/Agencia O DIA

Publicado 26/07/2021 15:58 | Atualizado 26/07/2021 16:02

DIA visitou algumas instituições da rede de ensino estadual que não estavam recebendo os alunos presencialmente para a volta do recesso escolar do mês de julho. Rio - Apesar da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) anunciar a volta às aulas híbridas, isto é, em formato presencial e remoto , algumas escolas estaduais não reabriram para as aulas presenciais, nesta segunda-feira (26), ou registraram baixa adesão. A reportagem dovisitou algumas instituições da rede de ensino estadual que não estavam recebendo os alunos presencialmente para a volta do recesso escolar do mês de julho.

fotogaleria

Publicidade

O Colégio Estadual José Leite Lopes, localizado no bairro da Tijuca, o Colégio Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, o Colégio Estadual Souza Aguiar, na Rua dos Inválidos, no Centro, e o Colégio Estadual João Alfredo, na Vila Isabel, estavam todos apenas com vigilantes nas portas, mas sem previsão de reabertura para as aulas presenciais.

A Seeduc informou que, nesta segunda-feira, as escolas estaduais de 59 municípios fluminenses estão autorizadas a oferecer aulas no modelo de ensino híbrido, presencial e remoto. "Todas as escolas da rede estadual, localizadas na capital fluminense, estão de portas abertas atendendo a comunidade escolar. Por ser o primeiro dia de retorno, os alunos estão chegando aos poucos nas unidades".

Publicidade

Segundo a pasta, as unidades escolares poderão oferecer atividades pedagógicas presenciais, conforme prevê a Resolução nº 5.930/2021, publicada no dia 23 de abril. Caberá aos responsáveis, ou alunos maiores de idade desses municípios, a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto.

"As unidades dos demais 33 municípios permanecerão com ensino exclusivamente remoto e funcionarão apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos", informou a pasta.