Detran vai atender motociclistas no posto da Francisco Bicalho, sem agendamento, durante toda a semanaDivulgação

Publicado 27/07/2021 10:31

Rio - Como parte das comemorações do Dia Nacional e Internacional do Motociclista, celebrado nesta terça-feira, o Detran vai atender os motociclistas com prioridade de hoje até sábado, sem necessidade de agendamento, no posto Detran Acessível – PCD, da Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio.

Os motociclistas que forem ao posto, das 8h às 17h, serão atendidos por ordem de chegada e com senha. O posto atenderá, por dia, 90 motociclistas, sem deixar de receber também o público prioritário da unidade - que são os idosos (acima de 60 anos) e as pessoas com deficiência.

"Com a pandemia, os motociclistas assumiram um papel muito importante na economia, já que estão na linha de frente das entregas. E para comemorar a data, vamos atendê-los no posto da Francisco Bicalho, durante toda a semana, sem necessidade de agendamento. Este é um público muito importante para nós e para toda a sociedade", explica o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Estão sendo oferecidos serviços de veículos como primeiro licenciamento, transferência de propriedade, emplacamento, 2ª via de CRV, intenção de venda, alteração de características, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, entre outros.

O posto da Francisco Bicalho foi reinaugurado no início de junho, totalmente readaptado para atender as pessoas com deficiência e idosos. Além dos serviços de registro de veículos, ele oferece também serviços de habilitação e identificação civil. Para os motociclistas, serão oferecidos exclusivamente serviços de veículos, inclusive os que necessitarem de vistoria.