Menino chegou a ser socorrido para hospital, mas não resistiu Reprodução

Publicado 27/07/2021 10:10 | Atualizado 27/07/2021 10:12

Rio - Investigações da 147ªDP (São Francisco de Itabapoana) apontam que o adolescente, de 13 anos, identificado pelas iniciais D.S.R foi morto por engano, na tarde deste domingo, no bairro de Lagoa Feia, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. O menino foi assassinado com cerca de 15 tiros, próximo à sua casa.