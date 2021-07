Operações ocorrem fora dos períodos de rush, para minimizar os impactos no trânsito. - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 26/07/2021 20:50

Rio - Entre os dias 5 e 23 de julho, a prefeitura do Rio removeu 111 toneladas de resíduos durante a Operação Ralo Limpo, que resultou na limpeza e desobstrução de 1.602 bueiros de 20 vias públicas com maior recorrência de alagamentos e bolsões de água na cidade. A iniciativa é coordenada pelo Centro de Operações Rio (COR) e faz parte do planejamento estratégico do Plano Verão 21/22, para o período chuvoso entre os meses de novembro de 2021 e abril de 2022.

Com 313 profissionais da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), as equipes trabalharam nas regiões do Centro e zonas Norte e Oeste da cidade. Ao todo, 820 caixas de ralos foram limpas, com a desobstrução de 5.136 metros de rede de drenagem. O roteiro vai contemplar 50 vias da cidade até o mês de setembro, com base em mapeamento feito pelo COR. O trabalho envolve ainda equipes da Rio Águas, CET-Rio, Guarda Municipal e todas as subprefeituras.

A ação antecipa em dois meses o calendário de limpeza, permitindo não só a conclusão do trabalho antes do período chuvoso, como o desenvolvimento de projetos e soluções a longo prazo. As operações ocorrem em horários alternativos, fora dos períodos de rush, para minimizar os impactos no trânsito.

Os agentes atuaram na Avenida Presidente Vargas e ruas dos Inválidos, Rezende e Frei Caneca, no Centro; Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo; Estrada da Barra da Tijuca e avenidas Armando Lombardi, Ministro Ivan Lins e Ayrton Senna, na Barra da Tijuca; Estrada da Pedra, em Guaratiba; Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira; Rua Cândido Benício, no Campinho, Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; Rua Bela, em São Cristóvão; ruas Silva Freire e Vinte e Quatro de Maio, no Engenho Novo; Rua Bulhões de Marcial, em Vigário Geral; e estradas da Bica e do Galeão, na Ilha do Governador; e no Campo de São Cristóvão.