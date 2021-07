Lutador de artes marciais é preso por suspeita de agredir ex-namorada - Reprodução TV Globo

Publicado 26/07/2021 18:41 | Atualizado 27/07/2021 07:49

Rio - Um lutador de artes marciais foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (26), acusado de agredir a ex-companheira violentamente, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A prisão de Paulo Matias Santana Filho foi realizada por agentes da 78ª DP (Fonseca), depois que a vítima registrou ocorrência na delegacia.



De acordo com a Polícia Civil, a agressão aconteceu depois de uma discussão entre o lutador e a ex-companheira. Paulo Matias desferiu socos no rosto da vítima, que ficou muito machucada e procurou a delegacia. Uma equipe foi ao local onde a briga aconteceu e prendeu o agressor. O caso foi registrado na 78ª DP e o lutador vai responder por lesão corporal e violência doméstica.

