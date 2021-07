Incêndio atinge fábrica de colchões em Campo Grande - Reprodução

Publicado 27/07/2021 13:06

Rio - Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta terça-feira (27). Apesar do susto, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado antes das 12h e conseguiu controlar as chamas depois de fazer um buraco em um dos muros da fábrica.

Moradores da Rua Campo Grande, onde fica a fábrica, disseram que as chamas começaram na rede elétrica. A informação não foi confirmada pelos Bombeiros, que aguardam a perícia da Defesa Civil.

Quem passava pela região se assustava com a altura das chamas.