PRF apreende cerca de meio milhão de reais em espécie em bagagem de passageiraReprodução

Publicado 27/07/2021 12:37

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de meio milhão de reais em espécie que se encontrava dentro de uma mala de viagem na noite de segunda-feira (26). A fiscalização aconteceu em Seropédica e teve o apoio do Grupo de Operações com Cães. A passageira com o dinheiro e sua mãe foram conduzidas a Delegacia da Polícia Federal da Praça Mauá para os procedimentos legais.

A abordagem ocorreu na rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, em um ônibus de viagem que vinha de São Paulo. Ao realizar a vistoria do compartimento superior do ônibus, local onde vão os passageiros, foi localizada uma mala de viagem de cor azul no porta volume superior.

Foi solicitada a abertura da mala para a passageira, momento que foi encontrado cerca de meio milhão de reais em espécie, em notas de 50, 100 e 200 reais. Quando perguntado sobre a origem do dinheiro, a proprietária da bagagem informou que o valor é fruto do seu trabalho como modelo, mas sem comprovar a origem com documentos.