Momento das agressões, registradas por câmeras de segurança da região - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/07/2021 15:16

Rio - Um jovem foi perseguido e espancado por cinco homens no meio da rua, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 18 de julho. A agressão foi flagrada por câmeras de segurança, que também mostraram o rapaz sendo socorrido por um homem que passava de carro na via. O nome da vítima não foi divulgado pela Polícia Civil, que investiga o crime.

A briga começou em um bar em Comendador Soares e foi motivada por uma rixa entre grupos do bairro e do Jardim Alvorada, onde mora o rapaz.

Nas imagens, cinco homens perseguem o jovem e o derrubam. Quatro deles agridem a vítima com socos e pontapés. Em determinado momento, ele desmaia e o grupo se afasta. Não muito tempo depois, um dos agressores vai novamente até o rapaz, ainda desacordado, e desfere mais socos e pontapés.

O jovem foi abandonado inconsciente e socorrido por um motorista que passava no local. Ele foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Após o atendimento na unidade, o rapaz registrou uma ocorrência na 56ª DP (Comendador Soares).

De acordo com a Polícia Civil, após análise das imagens e depoimentos de testemunhas, os agentes conseguiram identificar os agressores. Alguns suspeitos, que não tiveram o nome divulgado, foram ouvidos na distrital. A equipe da 56ª DP (Comendador Soares) aguarda o resultado do laudo da perícia e realiza outras diligências para esclarecer e concluir o caso. Os agressores podem responder por lesão corporal e tentativa de homicídio.