Publicado 27/07/2021 19:39

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam, na manhã desta terça-feira, um foragido da Justiça do Espírito Santo, condenado a nove anos de prisão por roubo a mão armada. Laílton Costa foi capturado em uma residência no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio.

Segundo os agentes, ao ser preso, o acusado confessou que teria praticado os crimes em 2007. Na ocasião, de acordo com a polícia, ele e um comparsa, identificado como Gilberto, cometeram 10 assaltos a transeuntes.

Segundo a polícia, Gilberto era traficante local e, após ser preso pelos crimes, Lailton fugiu para o Rio, onde permaneceu foragido por 13 anos.