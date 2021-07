Policiais do 24º BPM (Queimados) apreendem armas das policiais do Pará em posse de criminosos - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/07/2021 17:19

Rio - Policiais do 24º BPM (Queimados) prenderam três criminosos em posse de armas das polícias do estado do Pará, nesta terça-feira, na Rua Pastor Antônio Martins, no bairro São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Os agentes estavam em patrulhamento para frustrar um roubo de caminhão que transportava bebidas próximo ao local. Segundo os policiais, o roubo de carga seria praticado pelos criminosos.

Após um intenso confronto, os três bandidos, que não tiveram a identidade divulgada até o momento, foram baleados e socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. Das três pistolas apreendidas, uma pertence à Polícia Militar e outra à Polícia Civil, ambas calibre .40 e do estado do Pará. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A ocorrência está em andamento na 55ª DP (Queimados).