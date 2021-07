Assaltante é baleado e morto em tentativa de assalto a restaurante na Zona Norte - Reginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 27/07/2021 16:00

Rio - Um assaltante foi baleado e morto após lutar com um garçom de um restaurante na Avenida Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira. De acordo com testemunhas, o funcionário abria o estabelecimento para receber os clientes no horário do almoço quando foi surpreendido pelo bandido. A vítima reagiu e os dois lutaram. Em seguida, o garçom foi baleado na perna e, mesmo ferido, conseguiu se defender. No entanto, durante a briga, a arma acabou disparando e atingiu o criminoso, que morreu no local.



O funcionário foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e seu estado de saúde é estável, de acordo com os amigos que o acompanharam até a unidade. O assaltante era conhecido pelos roubos a estabelecimentos da região. Ainda de acordo com funcionários do restaurante, o criminoso sempre conseguia escapar da polícia.

As investigações do caso estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a perícia já foi realizada no local e o corpo do homem foi encaminhado para identificação no Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Os agentes fazem diligências para apurar os fatos.