Polícia encontra local de desmanche de carros em Nova Iguaçu, na Baixa Fluminense - Reprodução

Publicado 27/07/2021 19:53 | Atualizado 27/07/2021 20:08

Rio - Um receptador de carros e peças de veículos roubados foi preso nesta terça-feira por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Arthur da Conceição Pereira Carneiro, conhecido como Índio, de 33 anos, foi preso por receptação qualificada.



Os policiais foram verificar um local apontado por denúncias como sendo de desmanche de veículos roubados na Rua das Macabeiras, em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Ao chegarem ao terreno, os agentes foram recebidos por Arthur que informou ser o dono do espaço. Os policiais checaram peças e veículos e encontraram um motor de produto de crime.



O acusado foi conduzido com o motor para a DRFA para realizar os procedimentos de praxe.



A delegacia especializada ressalta que o combate aos receptadores de veículos é mais uma das ações implementadas pela DRFA para a redução de roubo e furto de veículos no Estado do Rio. Foram cumpridas todas as formalidades legais e o preso encontra-se à disposição da Justiça.