PM acionou o SAMU e a DHBF para o local - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 27/07/2021 17:50 | Atualizado 27/07/2021 17:51

Rio - Um homem foi morto a tiros nesta terça-feira (27), em Mesquita, na Baixada Fluminense. Relatos nas redes sociais dão conta de que ele era conhecido como "Fofão do Gás" e foi encontrado ferido dentro de um veículo, na Rua Nestor, no bairro Santo Elias. O crime teria acontecido próximo a um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) realizava um patrulhamento pelo bairro e foi acionada para o local. Os militares encontraram um homem no interior de um carro com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados. A ocorrência está em andamento na especializada. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.