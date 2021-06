Rio de Janeiro

Se ação da PM não foi planejada, STF deve obrigar 'freio de arrumação' na Segurança do Rio, avalia professor

Professor de Direito Constitucional da FGV Direito Rio, Wallace Corbo, afirma que expediente dos policiais militares envolvidos na ação policial que acabou com a morte de uma jovem grávida no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, na última terça-feira (8) precisa ser esclarecido

Publicado há 38 minutos