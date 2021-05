Marcela Mesquita diz que foi afastada do vídeo por estar acima do peso Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:28 | Atualizado 11/05/2021 08:34

Rio - A repórter Marcela Mesquita, da TV Vanguarda, afiliada da Globo em São José dos Campos, foi demitida da emissora nesta segunda-feira. A jornalista estava na empresa há 12 anos. Marcela recebeu a notícia de sua demissão após retornar da licença-maternidade. Nas redes sociais, Marcela agradeceu o apoio de colegas durante o período em que ficou trabalhando internamente, como editora, após ter sido afastada por "estar acima do peso".

fotogaleria

Publicidade

"Agradeço pela parceria e, principalmente, por terem me dado a mão quando tiraram o meu chão. Quando fui afastada da reportagem por estar acima do peso, foram os meus amigos que não me deixaram cair. Os de lá e os de cá. Vocês que acompanham o meu trabalho também me ajudaram nessa caminhada mandando mensagens de carinho e mesmo não me vendo na TV, continuaram comigo. Obrigada!", escreveu a jornalista.