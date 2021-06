Imóvel fica na Rua Estrela Dalva, no Rio das Pedras - Reprodução/Redes Sociais

Imóvel fica na Rua Estrela Dalva, no Rio das PedrasReprodução/Redes Sociais

Por Natasha Amaral

Publicado 10/06/2021 18:06 | Atualizado 10/06/2021 22:30

Rio - Um prédio precisou ser evacuado, na tarde desta quinta-feira, depois que moradores ouviram estalos no edifício da Rua Estrela Dalva, no Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 16h59, isolou a área e acionou a Defesa Civil. Um prédio vizinho ao que apresenta problemas também foi isolado por segurança.

Nas redes sociais, vídeos mostram moradores retirando os móveis e objetos às pressas do prédio, que também teria inclinado. Segundo relatos, o imóvel, que já apresentava problemas estruturais, fica a cerca de 700m de onde desabou um prédio na última semana e matou duas pessoas, além de ferir outras quatro na Rua das Uvas, esquina com a Avenida das Areinhas

Por conta da ocorrência, o Centro de Operações Rio (COR) informou que ocupa parcialmente a rua Luís Carlos da Conceição, na altura da rua Estrela Dalva. O trânsito segue lento pela região.

Em nota, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil informou que foi acionada após moradores ouvirem estalos no imóvel. Uma equipe técnica realizou vistoria e verificou que os 3° e o 4° andares do prédio terão que ser demolidos, pois causam sobrecarga nos andares inferiores, podendo ocasionar risco de desabamento de toda a estrutura.

"Os agentes da Defesa Civil também interditaram de forma preventiva o prédio de quatro pavimentos que fica ao lado. Não foram constatados danos à estrutura deste imóvel, que tem previsão de liberação após a conclusão do trabalho das equipes amanhã. A Secretaria de Assistência Social está fazendo o cadastramento das famílias impactadas pelas interdições e avaliando suas necessidades", diz a nota.

Desabamento na Zona Oeste



