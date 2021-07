Homens são presos com grande quantidade de drogas na Chatuba - Reprodução Twitter

Publicado 21/07/2021 09:09

Rio - Seis suspeitos de pertenceram ao tráfico de drogas foram presos por policiais militares na noite desta terça-feira, na Rua Coronel França Leite, na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, equipes do 20º BPM (Mesquita) realizavam patrulhamento na região quando encontraram os homens com grande quantidade de entorpecentes. Na delegacia, somente dois criminosos continuaram presos.

Segundo a PM, o grupo não apresentou resistência no momento da prisão. Após abordagem, foram apreendidos 580 trouxinhas de maconha, 200 cápsulas de cocaína, 267 pedras de crack, 22 skanks e dois rádios transmissores.

A ocorrência foi encaminhada para a 53ª DP, onde somente dois criminosos permaneceram presos.