Portal dos Procurados pede informações sobre envolvidos na morte de ex-chefe de gabinete de ex-vereador de NiteróiDivulgação / Portal dos Procurados

Publicado 21/07/2021 08:03

Rio - O Portal dos Procurados lançou, nesta terça-feira (20), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) e pede informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Mariana Soares Queiroz da Silva, de 40 anos. Ela foi morta a tiros, na tarde da última sexta-feira (16) , em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Mariana foi chefe de gabinete do ex-vereador de Niterói Carlos Macedo. Além de Mariana, um policial militar também foi baleado. Os dois estavam em um carro na Rua Desembargador Lima Castro, no bairro Fonseca, quando homens armados atiraram contra o carro. O PM foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAT), no Colubandê, e Mariana morreu dentro do carro.



De acordo com testemunhas, um homem, em uma motocicleta, emparelhou com o carro onde os dois estavam e fez diversos disparos. O veículo estava estacionado na calçada quando o ataque aconteceu.



A especializada já periciou o carro onde as vítimas estavam, e agentes analisam imagens de câmeras de segurança, para que possam identificar a autoria do crime.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização envolvidos neste crime, nos seguintes canais de atendimento:

- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- Telefones: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177



- Aplicativo "Disque Denúncia RJ"

O Disque Denúncia ressalta que o anonimato é garantido.