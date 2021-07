Estação de Gramacho. Foto de arquivo: 05/11/2020 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/07/2021 07:06 | Atualizado 21/07/2021 07:09

Rio - Um furto de material de sinalização nas proximidades da estação de Bonsucesso deixa os trens do ramal Saracuruna com atraso na manhã desta quarta-feira (21). Os trens operam com intervalos diferenciados de 15 minutos no trecho entre a Central do Brasil e Gramacho.

De acordo com a Supervia, o problema não afeta o trecho entre Gramacho e Saracuruna. Técnicos tentam fazer o reparo, e os passageiros são informados sobre os atrasos através dos sistemas de áudio dos vagões e das estações.

