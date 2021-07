Incêndio atinge supermercado no Estácio - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 21/07/2021 07:39 | Atualizado 21/07/2021 10:26

Rio - Um incêndio atingiu um supermercado, na manhã desta quarta-feira, na Rua Haddock Lobo, no Estácio, na Região Central do Rio. O estabelecimento funciona em um casarão antigo na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel Central foram acionados às 6h55. Até o momento, não há informações de feridos.

Por volta das 7h30, o incêndio já havia sido controlado e os bombeiros faziam trabalho de rescaldo no imóvel.

Em nota, o supermercado SuperPrix informou que o fogo começou em uma pequena sala no segundo andar e sem grandes proporções e foi contido pelos bombeiros rapidamente. A loja ainda não estava aberta para clientes e os funcionários foram imediatamente.

"A loja já foi inspecionada pelo Corpo de Bombeiros e totalmente liberada para abertura. As causas do início de incêndio estão sendo apuradas", reforçaram.

Segundo o Centro de Operações (COR), a Rua Haddock Lobo, altura da Rua Estácio de Sá, está interditada. Às 8h15, o COR informou que a rua seguia interditada para atuação dos bombeiros. O desvio acontece pela Avenida Paulo de Frontin.