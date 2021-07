Policiais do Segurança Presente foram acionados por conta de um bate boca entre os criminosos e as vítimas - Reprodução/TV Globo

Policiais do Segurança Presente foram acionados por conta de um bate boca entre os criminosos e as vítimasReprodução/TV Globo

Publicado 21/07/2021 09:37 | Atualizado 21/07/2021 09:45

Rio - Quatro homens foram presos na noite desta terça-feira ao tentarem extorquir um casal, donos de uma casa de leilões, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Os criminosos teriam ficado responsáveis pela manutenção do portão de segurança do estabelecimento após o equipamento apresentar um problema. Após uma avaliação, ficou acordado que o conserto ficaria em R$784,00. No entanto, no dia seguinte, o grupo retornou e ao se certificarem do funcionamento do aparelho, eles aumentaram o valor do serviço para R$5.760,00. Uma confusão começou no local e agentes do Segurança Presente foram acionados por uma vizinha das vítimas que notou a confusão e o bate boca no local.

De acordo com o depoimento das vítimas, prestado na 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) os homens passaram a intimidá-los com agressividade e os ameaçaram alegando que "eram envolvidos com o crime" e que caso os donos do estabelecimento não pagassem pelo menos R$4 mil pelo serviço, o grupo retornaria ao local para "se vingar" do casal. Ainda segundo as vítimas, os homens disseram que não os deixariam em paz até que pagassem o valor.

Na delegacia foi constatado que os criminosos já tinham passagem pela polícia por outros crimes de extorsão em diversos outros pontos do estado do Rio.