"Da Lua", apontado como homem de confiança do tráfico de drogas da Penha estava entre os mortos Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 12:06 | Atualizado 31/10/2020 16:22

Rio - Três pessoas morreram e quatro foram baleadas em confronto entre facções rivais na noite desta sexta-feira, no Complexo da Penha, na Zona Norte. Um dos mortos era Alan Ferreira Montenegro, o "Da Lua", o homem de confiança do tráfico de drogas da região da Chatuba.

"Da Lua" era procurado pela polícia por tráfico, receptação e homicídio. De acordo com o Portal dos Procurados, ele seria um dos responsáveis por atingir um policial militar dentro de um blindado, em setembro de 2007. No local do ataque, foi encontrado o documento de identidade do traficante, além de 25 bombas, uma pistola 380, dois quilos de cocaína, um de maconha e material para embalar drogas. Além de "Da Lua", também morreram no confronto Pedro Henrique Lima Soares, que tinha condenação por tráfico e furto qualificado; e Rafael da Conceição Gomes, que não tinha passagens pela polícia.

Entre os feridos transferidos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, estão Maria da Silva Barbosa, cujo estado é estável, e Alexandre Mendes Barbosa e Luís Fernando da Silva Santiago, ambos em estado grave, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Gabriel Sebastião da Silva, que está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, tem o estado de saúde desconhecido.

A Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chatuba foram informadas de que sete pessoas feridas deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha e duas pessoas precisaram ser transferidos para o Hospital Municipal Souza Aguiar. No local, os agentes também confirmaram que três pessoas não resistiram aos ferimentos.

Segundo informações preliminares, as vítimas foram atingidas por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), que tentavam atacar a região dominada por traficantes do Comando Vermelho (CV). De acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado nos acessos à comunidade.

Os moradores da região relataram que estava acontecendo a festa de aniversário da filha do "Da Lua", quando três motos passaram no local atirando contra as pessoas que participavam da comemoração.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e informou que três corpos foram encaminhados para identificação no Instituto Médico Legal (IML) do Centro. As diligências seguem em busca de informações que ajudem a identificar os autores do crime.