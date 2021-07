Ação contou com uma caixa coletora itinerante, que percorreu estações do BRT - Fernando Maia/ Prefeitura do Rio

Publicado 27/07/2021 16:04 | Atualizado 27/07/2021 17:36

Rio - A Campanha do Agasalho promovida pelo BRT em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, entrega nesta terça-feira (27) uma tonelada de roupas de frio arrecadadas para abrigos da prefeitura do Rio. Os casacos, calças, meias, cachecóis, mantas e cobertores serão destinados à população vulnerável. A previsão é que a próxima quarta-feira (28) seja o dia mais frio do ano na cidade.

Neste ano, a ação contou com uma caixa coletora itinerante, que percorreu as estações Jardim Oceânico, Barra Shopping e Via Parque, na Zona Oeste. Já os pontos fixos foram o terminal Recreio e as estações Taquara e Mato Alto, na mesma região. Nesta última, foi registrado o recorde de itens doados.

Todas as peças foram separadas, catalogadas e depois higienizadas pela equipe da Assistência Social responsável pela distribuição das doações nos abrigos da prefeitura. Um caminhão entregou o material na Unidade de Reinserção Social (URS) Haroldo Costa e por volta das 14h30, seguiu para outros abrigos.