Modelo Anna Victória Figueiredo compartilhou agressões em suas redes sociais - Reprodução

Publicado 27/07/2021 17:07 | Atualizado 27/07/2021 17:54

Rio - A modelo Anna Victória Figueiredo denunciou que foi espancada brutalmente pelo ex-namorado no último dia 8. Em depoimento, Anna relatou socos, pontapés e que teve a cabeça empurrada contra a parede. A motivação do crime teria sido o ciúmes do ex-companheiro.

Anna decidiu compartilhar, na segunda-feira (26), a violência sofrida para se solidarizar com mulheres que também passam por situações parecidas. Em sua rede social, a modelo diz que por mais difícil que tenha sido sua exposição, ela espera que dê força a outras vítimas a não se calarem. "Me senti paralisada, estagnada, estacionada. Morrendo de medo, apavorada, envergonhada, me sentido fraca, pequena, burra e sozinha no meio de uma escuridão sem fim", relatou Anna. A modelo publicou fotos em que aparece com corte no rosto e hematomas nos braços, na perna e em diversas partes do corpo.

A modelo também divulgou um áudio do suspeito durante uma discussão em que ele diz que lhe faltou "agressão" para "aprender a ser mulher". "Sabe o que faltou na sua vida? Agressão pra você virar mulher", diz o homem no áudio gravado.

"Só Deus sabe como foram os momentos de desespero e pavor por pensar que iria morrer de tanto ser agredida", escreveu Anna Victória.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, a investigação está em andamento e sob sigilo. Os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a esclarecer o caso.

O atacante Neymar manifestou apoio à vítima e compartilhou a publicação da modelo em sua conta no Instagram.