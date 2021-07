Participantes da live argumentaram que a aprovação da PEC 135 seria um retrocesso - Divulgação - TSE

Publicado 27/07/2021 18:44 | Atualizado 27/07/2021 19:56

Rio - Para comprovar a segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Cláudio dell'Orto, afirmou nesta segunda-feira (26) que, pela primeira vez em eleições suplementares no estado, haverá auditoria de votação eletrônica. A declaração aconteceu durante uma live promovida pela Escola Superior de Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ).



"As urnas são auditáveis e vamos aproveitar os pleitos em Itatiaia, Silva Jardim e Santa Maria Madalena para possibilitar que as pessoas conheçam esse procedimento, que visa comprovar a sua segurança", declarou o magistrado. A auditoria terá transmissão ao vivo pelo YouTube e acontecerá no dia dos pleitos nos três municípios, em 12 de setembro.



A live da OAB-RJ, que teve o objetivo de debater a PEC 135, que trata do voto impresso, contou ainda com a participação do advogado eleitoral Eduardo Damian, além da mediação do coordenador de Direito Eleitoral da ESA, o advogado Márcio Alvim. Segundo o texto da proposta de emenda à Constituição, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, torna-se obrigatória "a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria".



Os participantes defenderam a urna eletrônica e argumentaram que a aprovação da PEC 135 seria um retrocesso. "Nunca, nos 25 anos da urna eletrônica, foi comprovada nenhuma fraude", ressaltou o advogado Eduardo Damian. O presidente TRE-RJ relembrou a afirmação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, de que "o voto impresso resolve um problema inexistente".[

O desembargador ressaltou ainda que as urnas eletrônicas já são auditáveis e possuem vários mecanismos de segurança. "O fato de não ter acesso à internet é outro aspecto que garante sua confiabilidade'', alegou dell’Orto.

Voto impresso

O presidente Jair Bolsonaro quer que, a partir das eleições de 2022, os eleitores recebam um papel com o número que foi digitado na urna eletrônica impresso para ser depositado de forma automática em uma urna de acrílico. Bolsonaro acusa o modelo atual de não ser confiável. Com o voto impresso, ele espera que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente.



Um estudo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estimou que o novo modelo pode custar R$2,5 bilhões em 10 anos. O voto impresso chegou a ser aprovado pelo Congresso, em 2015, mas foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ser considerado inconstitucional.