Bolsonaro questiona o sistema eleitoral Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 07/12/2020 11:56

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o voto impresso e diz que está pautando o tema no Congresso Nacional para que o recurso seja utilizado nas próximas eleições.



O presidente da República questiona o sistema eleitoral dizendo que a urna eletrônica seria suscetível a fraudes, portanto, fazendo-se necessária a comprovação em papel.



"Já estou conversando com lideranças no Parlamento. Quem decide o voto impresso somos nós, o Executivo, e o Parlamento. Ponto final. E, acima de nós, o povo, que quer o voto impresso", disse Bolsonaro na saída do Palácio do Alvorada. Desde as eleições municipais Bolsonaro encampa o voto impresso como uma bandeira do governo e vem ganhando apoio nas redes sociais entre o núcleo do presidente.



O Congresso aguarda a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) elaborada pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que pede o voto impresso. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) viu inconstitucionalidade no tema.