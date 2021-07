Sikera Junior - Divulgação

Publicado 23/07/2021 16:39 | Atualizado 23/07/2021 16:40

Sikêra Jr. criou uma empresa falsa para enganar os telespectadores, prometendo promoções que nunca existiram. A medida do apresentador vem logo após ele perder mais de 70 anunciantes no programa da 'Rede TV!' e no canal do Youtube.

O apresentador do 'Alerta Nacional' é alvo de uma campanha do grupo Sleeping Giants, inciada em 28 de junho, após Sikêra afirmar que homossexuais são uma 'raça desgraçada' . Para compensar os anunciantes perdidos, Sikêra criou a 'Óticas Tambaqui', oferecendo promoções de óculos. Nessa quinta-feira (22), ele assumiu que a empresa nunca existiu.



“Vocês lembram da Óticas Tambaqui, que anuncia aqui. E ontem a gente até sorteou uma agenda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês? Essa Ótica não existe. Eu criei essa ótica. Isso se chama isca e um monte de lacrador foi pra lá, mandando [mensagem] no WhatsApp, dizendo que nunca mais botava o pé nessa ótica. Como, se não existe?”, disse.



Sikêra avaliou como 'satânicos' e 'malignos' as pessoas que aderiram à campanha de desmonetização do programa de TV e na internet. Não satisfeito em revelar a empresa falsa, o apresentador ameaçou:



“O bom é que eu peguei todos os números de WhatsApp, aí fica mais fácil de achar. Instagram é mais fácil de falsificar. Pelo WhatsApp não. Agora eu lhe acho. E a gente vai ter que dividir o prejuízo. Você contratando seu advogado já é lucro pra mim”, disse, revelando que criou o perfil da falsa loja no Instagram durante uma madrugada.