Operação Policial no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

27/07/2021

Rio - Boletim feito pelo Fórum Grita Baixada, que será lançado nesta quarta-feira, aponta que polícia é um dos principais atores da violência no Rio. Coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, o sociólogo Adriano Araújo acredita a violência policial no Estado do Rio tem um recorte racial.

"Cidades já empobrecidas como Japeri e Belford Roxo apresentam quase oito vezes mais mortes por 100 mil habitantes quando comparado com a cidade do Rio. Belford Roxo tem quase três vezes mais na mesma comparação. Itaguaí e Mesquita são outras cidades que apresentam altíssimas taxas de letalidade da ação policial, inserindo a região entre os lugares do Brasil onde a polícia mais mata", analisou o sociólogo, que continuou:

"Em comum em todas as 13 cidades analisadas, sobressai a seletividade da ação policial contra as pessoas negras. O racismo se manifesta explicitamente nas altas taxas de mortes provocadas nas ações policiais. Em média, 73% dos mortos somente pela ação policial são pretos ou pardos".

O boletim tem o objetivo de apresentar informações para tentar entender como a violência se apresenta nas regiões da Baixada Fluminense. "Nessa série, iremos trabalhar com dados oficiais, mas também com narrativas populares, capazes de nos fornecer um importante panorama, tanto da violência aqui registrada, quanto das possibilidades de enfrentamento. Esse primeiro boletim nos permite observar com atenção a atuação do Estado na Baixada, bem como entender como toda essa violência está diretamente ligada ao racismo estrutural", analisou a articuladora de territórios do FGB, Lorene Maia.