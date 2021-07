Yasmin Brunet - Reprodução do Twitter

Publicado 25/07/2021 15:26

Yasmin Brunet soltou o verbo sobre as criticas e os memes ue surgiram nas redes sociais sobre não ter ido acompanhar Gabriel Medina, seu marido, nas as Olimpíadas de Tóquio. Apesar da classificação do rapaz para a próxima etapa do surfe, a modelo e atriz acordou pistola e postou, em seu Instagram, um story no qual dizia que estava “sem saco para gente babaca, falsa, grossa”, tudo isso sem citar nomes.



Como não pode acompanhá-lo nos jogos, ela seguiu torcendo pelo marido do Brasil mesmo, mas ambos se mostraram indignados com a negativa do COI, o comitê olímpico. "O amor sempre vence. Não adianta falar, encher o saco, inventar história. Gabriel é o filho do Poseidon, nosso Aquaman, vai trazer o ouro. Esse é o ano dele, ele vai trazer o ouro. Vocês não tem noção do quanto ele merece”, declarou a filha de Luiza Brunet.